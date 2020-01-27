台北市政府在春節期間拆除重慶南路高架橋，由於施工順利，原本預計的94小時工期，提前7小時在87小時內拆除完畢，原訂27日傍晚的通車典禮也提前於11時49分通車，北市副市長彭振聲上午表示，由於未來半年內還要陸續施工改善路型、興建鋼構新橋，呼籲用路人要小心駕駛切勿超速。

彭振聲表示，23日晚上11時開工時，預計94小時可以完工，但因為包商加派40部機具，共動用1397人次，437台機具，才得以把原有工程時效提前。原本一度以為可以將時間更往前推進到10時左右通車，但因為昨日下了整天雨，無法完成標線工程，幸好晚間雨停，才能完成標線及號誌，所以決定在今日上午11時49分開放通車。

為何挑「49」分通車？工務局解釋，這是因為重慶南路高架橋已經使用49年，這時間點富有紀念性。

彭振聲說明，整個中正橋改建第一部分是先把重慶南路高架橋拆掉，緊接著就是興建鋼構主橋，2022年10月份完後，再把日治時期1937年興建的舊橋拓寬部分拆掉，把原有川端橋部分保留專供給行人及腳踏車使用，由於路型會有變更，他也呼籲過往人車要減速慢行。

彭振聲也透露，過年期間工人難找，昨天他送走一批承包商從高雄調來的工人時，也特別向他們致謝，感謝這批工人願意在過年期間前來台北市幫忙，也感謝施工單位及附近居民配合，雖然晚上噪音吵雜讓他們睡得不安寧，但完成後都很高興，認為北市府效率滿高。

(中時 )