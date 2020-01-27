武漢肺炎爆發後，第一道防線的機場有如大型疫區，一不注意就可能被從大陸回台的人傳染。近日更有機場檢疫值勤人員反映，一位大陸返台乘客有明顯的咳嗽等症狀，卻不照實填寫健康聲明書，甚至對檢疫人員咳嗽、嘻笑。對此指揮中心嚴厲斥責，不配和檢疫的人，將依法處最高15萬元罰鍰。

中央流行疫情指揮中心怒發新聞稿，指出「防疫絕非兒戲」！健康聲明書已清楚提醒填寫人的責任及罰則，若不照實填寫、甚至亂寫，將嚴格追究責任。

指揮中心表示，所有下機旅客都會通過發燒篩檢站，若有發燒、咳嗽，會要求留下進行健康評估，符合條件即會立刻送醫院隔離採檢。像這種對檢疫人員咳嗽、嘻笑，屬於妨害公務，「依傳染病防治法第58條規定，入境旅客應誠實配合檢疫單位填報及繳交相關資料，並配合必要檢疫措施，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙之行為者，將依法處最高15萬元罰鍰。」

(中時電子報)