國家住都中心利用產權交換程序機制，今年初在進行「台北市信義區兒福B1-1基地」招商評選時便擬定以兒福中心永續營運，保障幼童受教權、開創都更的再生價值為目標完成招商評選。

兒福中心主任葉政長表示，兒福中心成立迄今逾50年，從早期配合政策安置災胞子女到開辦幼兒教育，已經成為當地的重要育幼資源，而租用土地興建校舍，在地價逐年高漲的情況下，高額的租金成本成為該基金會沉重的負擔。

為存續兒福中心，並順利推動都更，國家住都中心啟動產權交換程序，將兒福中心位於A、B基地上的房地和國家住都中心位於B1-1基地的土地交換，未來，兒福中心會從虎林街120巷的現址，遷移到富台公園北側面臨松信路的B1-1基地上。

國家住都中心表示，透過權利變換，兒福中心可持有新大樓的1-3樓產權，且採先建後遷，兒福中心將在新的校舍空間完成後一次遷移到位，由此，兒福中心可在更新過程中營運不中斷，並降低大規模拆遷的成本，持續提供幼兒教育服務，發展下一個50年。

另外，國家住都中心說明，現在兒福1-1基地將整合基地既有老樹資源及意象，提出自然森林風格的教室環境，設計樹屋等戶外設施，讓學童有不同成長體驗；戶外設施亦將併同周邊的永吉路帶狀綠地、富生公園、富台公園一同整合規劃，為當地老舊社區注入新生活力。

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(中時電子報)