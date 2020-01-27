自12月中旬武漢爆發新型冠狀病毒肺炎疫情以來，一直牽動著上海台商的心。上海市台協會長張簡珍感同身受，每天關注疫情變化，組織發動台商捐款，並透過上海百寺公益基金會海峽兩岸基金捐款200萬元(人民幣，下同)，其中，張簡珍個人帶頭捐款20萬元，支援湖北災區抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情。體現兩岸血濃於水的同胞情誼，兩岸共同攜手戰勝疫情。

上海市台協副會長、快樂檸檬董事長吳伯超透過中國紅十字會向武漢疫情捐款捐物110萬元，其中捐款100萬元，以及價值10萬元的新鮮檸檬汁。

上海台協常務理事、上海達爾威貿易有限公司董事長林瑞陽得知武漢新型冠狀病毒肺炎疫情愈發嚴峻，十分揪心，響應上海市台辦及青浦區區委號召，上海達爾威貿易有限公司林瑞陽＆張庭代表TST向湖北防控新型肺炎捐款2000萬。全為支援湖北抗擊新型冠狀病毒的肺炎疫情。

旺旺集團心繫武漢人民，迅速與湖北紅十字會取得聯繫。將旗下產品水神消毒除菌產品第一時間送往武漢。希望透過向武漢救治定點醫院、綜合性醫院等醫療機構無償提供水神消毒除菌產品，降低公共區域病菌交叉傳播的風險，為武漢人民加油，為抗擊疾病獻出一份自己的心力。

旺旺本次捐贈的產品包括HD-240L消毒液生成機（100台）、WG-15除菌霧化器（500台）、WG-19-EC除菌霧化器（100台）。

1月26日，富邦華一銀行下屬公益平台上海富邦華一公益基金會臨時召開緊急會議，決議向武漢捐助50萬元，支持當地抗擊新型肺炎。捐贈款項將用於武漢疫區前線抗擊及防治工作，包括藥品、醫藥用品、口罩、防護服、消毒液、護目鏡等急需物資的採購，以及對一線醫護人員的幫助和慰問。

台資醫院上海禾新醫院為進一步加強對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控以及更好地服務台商與台胞，開通防控新型冠狀病毒肺炎諮詢專線021-61957888幫助台胞、台商解答有關新型冠狀病毒肺炎的相關問題，合力幫助防護防治。

(旺報 )