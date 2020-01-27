大批民眾排隊索取。(吳亮賢攝)

大年初三，侯友宜一早至林口竹林山觀音寺，展開農曆年後首場發福袋行程，吸引數百位民眾冒雨排隊索取，為宣導武漢肺炎防疫，侯友宜也全程戴上口罩，宣導以拱手代替握手，他更強調新北市已做好全面備戰，「武漢肺炎抗疫，新北市非常有信心」。

侯友宜指出，今天至觀音寺，要感謝觀音佛祖保佑林口及新北市一年來平安無事，「很抱歉戴了口罩，剛好是武漢肺炎傳染高峰期，在人群聚集地方，建議民眾能戴口罩就盡量戴起來，做好自我健康防護，今年也特別拜託大家，拱手代替握手，不舒服的時候，就在家休息。」

對於柯文哲建議中央召開專家會議，制定統一規定，如醫院、食品業皆配戴口罩，侯友宜表示，防疫視同作戰，中央跟新北市防疫工作都保持暢通無阻，目前在公共場所，還是採建議的方式，盡量把口罩戴起來，不需要做強迫性，另他也呼籲，「訊息傳播力量很快，有一些假新聞要適時澄清，不要亂轉播，造成民眾更大恐慌。」

侯友宜表示，新北市共通報61個案例，其中有20例已經排除，目前仍沒有確診病例，跟團隊也已經召開6次防疫會議，市內共有17家責任醫院，盤點75張隔離病床，一切按照標準作業程序，「我有過往處理SARS的經驗，相信我們能夠突破困難，中央地方齊心齊力，相信沒有問題。」

侯友宜也強調，24小時應變中心都有人在作業，隨時開會檢討問題，案例一出來便立即通報，即刻下達指示，「台灣絕對有能力，對武漢肺炎採取有效的防堵措施」，他更呼籲民眾放心，口罩、洗手液全台灣都夠用，店家陸續開工後一定買得到，「大家不要亂、不要慌，還是要過好日常生活。」

(中時 )