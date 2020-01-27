中央氣象局表示，今明兩天強烈冷氣團逐漸南下，各地天氣轉濕冷、3000公尺以上高山，包括玉山、雪山、合歡山夜間都有降雪機率，提醒民眾外出走春要增添衣物，注意保暖。

氣象局指出，受到強烈冷氣團逐漸南下及華南雲雨區東移影響，全台各地氣溫持續下降，今天北台灣高溫只有攝氏15至18°C，其餘地區21至25°C，夜間西半部及東北部地區低溫13至15°C，花東地區低溫17至18°C；台灣東半部、北部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖也有零星短暫雨。

氣象局強調，雖然各地雨勢已逐漸趨緩，但華南雲雨區仍帶來不少水氣，今天北部、東半部斷斷續續有下雨情況，中南部地區雲量稍多，也有降雨機率，主要在山區，尤其3000公尺以上高山，夜間有降雪機率。此外，馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返需留意相關資訊。

(中時電子報)