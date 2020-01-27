圖輯》防疫大作戰 賣場口罩等補貨 12:032020/01/27 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 ，不少民眾27日大年初三一早前往賣場購買醫療級口罩，但架上空空如也，消費者衹能望架興嘆。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 藥妝店在門口即已貼出醫療口罩已售完的告示。（姚志平攝） 過年期間架上剩最後一批醫療用口罩存貨的藥局，27日上午被發現的民眾搶購一空。（姚志平攝） 2019新型冠狀病毒防疫大作戰，不少民眾27日大年初三一早前往賣場購買醫療級口罩，但架上空空如也，消費者衹能望架興嘆，部分藥妝店在門口即已貼出醫療口罩已售完的告示，而剩最後一批醫療用口罩存貨的藥局，也被民眾搶購一空，由於過年期間無人送貨，店家表示，口罩補貨要等年節過後。 (中時 ) #口罩 #醫療 #民眾 #防疫 #賣場 也許您會感興趣 推薦閱讀 一罩難求 天價N95炒到每片220元 04:092020/01/23 焦點新聞 機上口罩被搶光 滴滴司機拒拼車 04:092020/01/23 焦點新聞 戴口罩防武漢肺炎 這2款根本沒用！ 09:302020/01/23 生活 2020武漢風暴》一張圖秒懂4款口罩怎麼選 台大醫 ：每8小時就該換 00:152020/01/24 生活 台大醫：口罩這樣戴才有效 否則只是戴心安 00:002020/01/25 生活 嬰兒外出怎麼防疫？ 醫生：牢記這3招 11:162020/01/25 生活 脱口罩也重要！ 醫生：做錯恐受感染 16:592020/01/25 生活 武漢肺炎：醫用口罩能防止病毒傳播嗎？ 16:572020/01/26 國際 對比蔡英文拜廟不戴口罩 侯友宜：全程戴口罩、拱手代替握手 17:412020/01/26 政治 5大市面常見口罩 這3種細菌照樣入侵 09:502020/01/27 生活 生活熱門新聞 武漢肺炎2大特點 一眼看出不是流感 - 生活 好市多口罩之亂他籲平常心 一看推車網笑翻：身體很誠實 - 生活 布萊恩註定墜機死？ 8年前他推特神預言 - 生活 好市多喪屍過境 這商品遭慘烈摧殘 - 生活 寒流報到 ！氣象局曝最冷時間點 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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