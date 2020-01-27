藥妝店在門口即已貼出醫療口罩已售完的告示。（姚志平攝）

過年期間架上剩最後一批醫療用口罩存貨的藥局，27日上午被發現的民眾搶購一空。（姚志平攝）

2019新型冠狀病毒防疫大作戰，不少民眾27日大年初三一早前往賣場購買醫療級口罩，但架上空空如也，消費者衹能望架興嘆，部分藥妝店在門口即已貼出醫療口罩已售完的告示，而剩最後一批醫療用口罩存貨的藥局，也被民眾搶購一空，由於過年期間無人送貨，店家表示，口罩補貨要等年節過後。

(中時 )