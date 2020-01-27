彰化田中工業區本土口罩工廠華新醫材的觀光工廠，上午廠外大排長龍。（民眾提供／謝瓊雲彰化報導）

網購平台、連鎖賣場買不到口罩，不少民眾直接到田中口罩觀光工廠掃貨，人潮擠爆。（民眾提供／謝瓊雲彰化報導）

武漢肺炎疫情持續蔓延，今天大年初三是出遊走春高峰，位在彰化田中工業區的華新醫材口罩觀光工廠出現爆量人潮，民眾大排長龍準備搶購口罩，還得出道員工管制分批入館。

華新醫材董事長鄭永柱強調，往年新春觀光工廠人潮從來沒有這麼多，因工廠生產線無人上班，年前生產的庫存預估今天就會賣完，今天將緊急協調、調度部分休假人員回廠加班趕工，希望能應付需求。另家彰化的口罩工廠中國衛生材料生產中心，則僅接單未提供廠內零售，目前全場維持一成人力、約1至2條生產線運作生產。

由於大陸武漢肺炎疫情持續擴散蔓延，台灣至昨天累計已有第四例確診，口罩供不應求，網購平台和連鎖大賣場幾乎都被民眾掃貨呈現「架空」，貨架空空如也，導致不少民眾乾脆趁著出遊直接殺到口罩觀光工廠掃貨，有遊客上午九點就來等，館外大排長龍，排隊長度一度逾百公尺。

鄭永柱表示，觀光工廠館外排隊人龍超過250公尺，館內備貨12萬片口罩，不包含早已售罄的N95，原本預計供應初三到初六民眾採購，每人限購5盒，但今天人潮過度踴躍，庫存口罩可能今天就會賣光。去年底新廠落成啟用後，全公司共11條生產線，每月產量約1100萬片口罩，原本員工全都排休到初六才開工，台灣陸續傳出確診病例後，已造成口罩搶購囤貨潮，已經緊急協調拜託部分員工提前銷假回廠上班，不過很多特殊功能口罩需專門人員，年假期間要全線恢復生產難度很高，今天下午將先開1條生產線，明天再加開1條，希望明天能增加至2條生產線，加班趕工生產。

(中時 )