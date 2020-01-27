健保雲端系統主頁面。圖健保署提供

新型冠狀病毒延燒。為了避免從武漢回來的民眾，就醫時未如實回答旅遊史，健保署和移民署合作，勾稽入境系統，只要從武漢回來的民眾就醫時，醫師的電腦畫面就會主動提示該名患者就醫14天內是否有武漢旅遊史，該資料可回溯至今年1月13日，據統計目前為止從武漢返台者，共有1640人。

為協助醫護人員提高警覺，健保署署長李伯璋今天表示，接到行政院副院長陳其邁指示，為避免民眾就醫時沒有主動告知旅遊時，今天開始，健保雲端資料分享系統，已經和移民署資料勾稽，從武漢回台者者健保資料均已經註記，只要就醫插入健保卡，請醫師於看診時進入健保雲端系統查詢，醫師螢幕畫面的病人資訊摘要就會主動出現提示字句。供醫師於診斷病人時提高警覺，全力防堵疫情擴散。

因應新型冠狀病毒14天潛伏期，因此目前回溯至1月13日起(14天內)由武漢入境台灣的名單資料，據統計，目前從武漢入境者共有1640人。

此外，除了針對武漢入境者，針對台灣已經確診個案的密切接觸者，也會另外建檔，以個別註記方式，提供醫護提高警覺，例如先前從去過高雄金巴黎舞廳的患者，其在舞廳的接觸者的會被建檔，列為加強觀察對象。

李伯璋也表示，目前第一步建置以武漢為主，接下來會陸續擴大至湖北地區，若疫情擴散，也不排除自所有大陸返台者。

健保署提醒，病人就醫時亦應主動告知醫師近期旅遊史，讓醫師能更能正確即時診療，保護國人健康。

(中時 )