巴西北部北部馬拉尼奧州（Maranhão state）邊界的拉克依斯馬拉赫塞斯國家公園（Lençóis Maranhenses National Park），是一處擁有上千湖泊的「沙漠」，這裡年降雨量達到1600毫升，還是沙哈拉沙漠的300倍；一掃外界認為沙漠，就是給人漫天黃沙、一片荒涼的印象。

這座世上獨一無二的沙漠，占地約1500公里，是由白色的沙丘和深藍色鹹水湖共同所組成，也被稱為「千湖沙漠」。每當雨季來臨時，沙丘間會形成一個個晶瑩剔透的絕美湖泊，由於溫度適宜，許多魚、蝦、鳥類、海龜和蛤蜊都會在此聚集。

不過當旱季來臨時，則和一般沙漠無異，這裡的湖泊會縮小甚至乾涸。而這些看起來非常平整光滑的白色沙丘，從海岸邊一直向內延伸50公里，風吹襲時，宛如一條巨大的潔白床單在飄逸，因此被命名為「Lençóis」，在葡萄牙語中就是「床單」的意思。

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(中時電子報)