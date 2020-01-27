美國一名32歲的母親日前幫兩名孩子洗澡時，因為離開浴室到外面抽煙，造成其中一名男嬰不幸溺斃；她辯稱自己雖然暫時離開，但卻是另一名孩子轉開水龍頭，才會造成以男嬰溺水，但檢方仍以一級謀殺罪將她起訴。

據《CNN》報導，這名住在美國田納西州（Tennessee）的母親李奧納多（Lindsee Leonardo），日前把2歲女兒、11個月大的男嬰留在浴缸裡，自己跑到外面抽煙，她表示自己只離開了10分鐘，抽根煙、聽聽音樂放鬆一下，享受「個人的時光」。

李奧納多供稱，當她回到浴室時，看到男嬰仰躺在水面上漂浮，而2歲女童則是站在池水中；她馬上把男嬰從浴缸抱出來、放在臥室的床上，接著打了911，經由電話教學對男嬰做CPR（心肺復甦術）。

救護人員趕到現場，將男嬰送往醫院，當時男嬰一度恢復心跳，但隔天還是不幸過世。李奧納多對警方表示，都是因為女兒把水龍頭轉開，才會讓男嬰不幸溺水，導致死亡。

男嬰父親表示，妻子絕對不是兇手，「這是個錯誤，她是非常有愛心的母親。」並稱沒有言語能形容兒子帶給自己的快樂；他同時也希望其他父母可以學習CPR和兒童安全課程。至於李奧納多則被以虐童和一級謀殺罪起訴。

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(中時電子報)