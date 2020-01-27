NBA Taiwan影片2020眾星賀新年

NBA傳奇球星布萊恩搭乘直升機墜機身亡，全球震撼、球迷難以置信。就在3天前，24日除夕當天，NBA Taiwan臉書專頁分享「2020眾星賀新年」影片，片中第一個畫面，就是小飛俠布萊恩。他開口說出「您好」2字，應是他生前說的最後2個中文字，球迷重看這段影片，忍不住心碎淚崩。

這支「2020眾星賀新年」影片，共集結了布萊恩（Kobe Bryant）、皮朋（Scottie Pippen

）、杜蘭特（Kevin Durant）、恩比德（Joel Embiid）等10位退役、現役NBA球星，以中文或英文，為大家獻上農曆新年的祝福。

片中第一個畫面就是布萊恩，他開口說出中文「您好」2字。有球迷在PTT的NBA版貼出這段影片，表示「除夕當天NBA台灣臉書粉絲頁放上的眾球星拜年影片，打頭陣的Kobe Bryant一聲『您好』，這就是老大最後對我們說的中文了」。

這篇文章逼哭眾多球迷，紛紛留言「X」、「好想哭」、「QQ」、「R.I.P」、「今天是4/1吧...T_T」、「老大.....很期待你再來一次台灣，怎麼就等不到了」。

(中時電子報)