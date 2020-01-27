不幸於26日墜機身亡的美國NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）其實和日本頗有淵源，包括他的名字Kobe就是取自日本神戶市的日文發音，此外，罹難消息曝光後，他於2011年為日本311大地震拍攝的祈福影片也重新在網路上瘋傳。

2011年日本311大地震後，布萊恩為美國紅十字會拍攝的慈善影片。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，「小飛俠」布萊恩和日本的緣分早在很久之前就繫上了，原來當年神戶牛聲名大噪，他的父母有感於神戶牛的美味，因此以神戶市的日文發音「Kobe」為他命名，讓布萊恩有了「科比」（Kobe）之名。

1998年布萊恩造訪神戶市，並透過愛迪達的慈善活動募集了48萬日圓，用來支持神戶市的社會福利措施。布萊恩也在2001年至2011年期間擔任神戶市的城市大使。

除此之外，2011年日本發生311大地震，後續引發大海嘯，造成超過22,000人喪生及失蹤，布萊恩當時代表美國紅十字會（American Red Cross）拍攝慈善影片，表達整個NBA家族為倖存者加油打氣的心意。在布萊恩不幸罹難的消息曝光後，這支30秒影片重新在網路上瘋傳。

(中時電子報)