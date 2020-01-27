The Hall of Fame joins the rest of the basketball world in mourning the untimely passing of Kobe Bryant, a nominee for this year’s #20HoopClass and an icon of the game. We offer our sincerest condolences to the Bryant Family and those affected by this tragedy. pic.twitter.com/ltkHLwQ4qS — Basketball HOF (@Hoophall) January 27, 2020

隨著湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩27日驚傳墜機身亡噩耗，他卻還有一項偉大生涯榮耀還沒領取，那就是正式入選奈史密斯籃球名人堂，因為布萊恩在去年12月20日名列籃球名人堂2020年提名名單，如今球迷卻聽不到布萊恩的獲選名人堂演說了！

原本籃球名人堂入選規定是在球員退役後5年才可提名，卻在2017年12月修改為退役後3年，也讓2016年宣告退休的布萊恩，跟鄧肯、賈奈特、波許、馬里昂等球星一起入選2020年名人堂提名名單，最終入選名單將於2月芝加哥全明星賽期間公布。

光從布萊恩生涯5次拿下總冠軍、1次年度MVP、2次總冠軍MVP、18次入選全明星賽、15次入選年度最佳陣容、12次入選年度防守陣容等偉大成就，布萊恩幾乎等於只要獲得提名，就可宣告入選名人堂，可惜他卻無法親自到場領取這項榮耀了。

籃球名人堂官方推特也在27日悼念布萊恩，「名人堂跟全世界所有人一起哀悼布萊恩的突然過世，他是一位2020年名人堂候選人，也是一名籃球比賽的偶像，我們向布萊恩一家人，以及那些受到這次事故影響到的人，獻上最誠摯的慰問之意。」

(中時 )