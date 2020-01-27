近日桃與機場檢疫站發生自大陸返台乘客，明明出現明顯咳嗽，卻不如實填寫健康聲明書，當檢疫人員要求填寫時，竟然故意朝檢疫人員咳嗽、嘻笑；疫情指揮中心強調，若填寫不實、拒絕、規避或是出現妨礙行為將依《傳染病防治法》開罰最高15萬元罰鍰。

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，依照《傳染病防治法》58條規定，入境旅客應誠實配合檢疫單位填報及繳交相關資料，並配合必要檢疫措施。

然而，最近指揮中心接獲機場檢疫同仁反映，有自大陸入台的旅客，明明已有明顯的咳嗽症狀，卻不願如實填報健康聲明書，檢疫人員要求填寫的當下，還蓄意朝檢疫人員咳嗽、嘻笑，把防疫當兒戲。不過，目前僅口頭勸導尚未開罰。

莊人祥表示，目前針對入境旅客的防疫除了健康聲明書外，旅客下機後也會經過發燒篩檢站，並由檢疫人員進行健康評估；一旦符合通報定義就需直接後送隔離檢疫。

莊人祥強調，入境旅客若拒絕配合檢疫，填寫不實、或其他拒絕、規避妨礙行為，指揮中心會進一步瞭解追究前述未配合檢疫作業人員之責任，並依《傳染病防治法》開罰最高15萬元罰鍰。

(中時 )