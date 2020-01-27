武漢新型冠狀病毒肺炎疫情快速蔓延，在23日10點封城之前，早已有500萬人搭飛機、搭高鐵先行離開。北京《新京報》時政評論版面今天刊出媒體人王言虎的投書，認為對疫情防治過程中的守土失責行為，不應輕輕放過。

湖北省政府26日晚間就新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作召開新聞發佈會，武漢市長周先旺表示，因為春節和疫情的影響，目前有500多萬人離開武漢，這個數字震驚各界：500萬人中，有多少可能的病毒攜帶者流向了全國各地？他們會帶來多少人際間的感染，他們又是否被及時隔離？這些問題令人揪心。

媒體人王言虎投書指出，「500萬」的數字，跟往年春節期間離開武漢的人口數據並無多大差異。只不過是此次疫情，讓輿論對這個數字變得異常敏感。實際上，在這樣一個特殊時刻，仍有500萬人像往年一樣正常離開武漢，這恰恰很不正常，「這凸顯的是在疫情防治面前，武漢方面在人口管制、疏導工作上的疏漏。」

文章指出，一般來說，從元旦開始，外來務工人員與大學生就開始陸續返鄉。換句話說，這五百萬人口是在武漢關閉離漢通道之前20多天的時間裡離開武漢的，而現在來看，這個時段，也正是疫情快速蔓延擴散的階段。

「但在離漢人口逐漸步入高峰的這一時段，武漢相關方面並沒有就疫情情況對市民進行全面及時的通報，也沒有對人口流動採取有效管制措施」，文章指出，「導致很多人在不知道自己是否攜帶病毒的情況下離開武漢，加速了疫情在全國範圍內的蔓延。」與此同時，武漢某社區還不慌不忙地在1月18日舉行了「萬家宴」，並且計劃舉辦大型免費市內遊覽活動，在疫情形勢堪稱嚴峻之時，武漢方面的這份淡定讓人五味雜陳。

文章質疑，「這到底是因為基層瞞報導致的信息誤判，還是因為地方政府的麻痹大意，需得到釐清與確認。」在嚴重的疫情面前，放任500萬人像往常一樣離開，武漢方面的做法值得認真打量。現在因為疫情，國家已延長春節假期，很多學校延遲開學，由疫情造成的經濟社會損失顯而易見。

文章指出，「此時，各級各地政府正在採取史無前例的措施遏制疫情，我們相信國家在面對疾病、面對災難時的能力，也堅信在這樣的重視之下能很快渡過難關，但對疫情防治過程中的守土失責行為，也絕不應輕輕放過。」

(中時 )