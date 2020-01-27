武漢肺炎疫情嚴峻，在防疫優先的前提下，原訂2月8日、9日登場的第13屆金門馬拉松賽事喊卡停辦；由於競賽組8000名選手已經繳費，縣府正研擬費用後續處理事宜，而更令人憂心的是，停賽恐將對旅宿甚至民航業者造成衝擊。

金門馬拉松風景美、路況佳，被譽為「初馬天堂」，連續12/年舉辦，在2岸打響知名度，原訂2月8日、9日登場，卻因武漢肺炎陰影緊急喊卡。昨（26）日下午舉行的「金門縣嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心會議」上，也討論除了退費外，包括已為選手製作的完賽獎牌、毛巾、紀念酒等問題都待解決。

據悉，這次原本約有8000名選手參賽，大部分來自外地，必須預訂飯店、民宿，而縣府為迎接大批選手，也協調爭取10餘班的台金空中航班，馬拉松取消，現在臨時喊卡，勢必對旅館、餐飲業及觀光相關行業造成衝擊。目前縣府已要求教育處作好後續配套跟聯繫措施，另外也研擬措施幫助旅宿等業者度過難關。

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(中時電子報)