蔡英文到草屯惠德宮發送福袋，排隊人朝見首不見尾。（張晉銘攝）

草屯鄉親將惠德宮擠得滿滿滿。（張晉銘攝）

蔡英文說，政府已經做好相關的防疫工作，民眾不需要過度恐慌。（張晉銘攝）

蔡英文離開前民眾熱情呼喊，她也馬上向民眾揮手致意。（張晉銘攝）

總統蔡英文於農曆春節期間一連四天展開參香與發送限量福袋的行程，大年初三首站來到南投縣草屯鎮惠德宮參香祈福，並且發放一元福袋，吸引大批民眾前往排隊守候，排隊人潮見首不見尾，其中搶得頭香的高中生，早上6點就來排隊，希望親手拿到總統發送的福袋。

蔡英文於上午10點抵達惠德宮，由廟方董事長洪明山親自接待，到廟裡參香後，蔡英文到廟前祝福民眾新年快樂、諸事順利和健康平順，以及台灣能夠風調雨順和民富國強，並且感謝大家在總統大選中的支持，以及讓國會過半。

對於這幾天大家都很關心武漢肺炎疫情，她強調，政府已經做好準備，防疫的工作春節也不休息，所以民眾不需要過度恐慌，並呼籲民眾做好自主健康管理，多洗手和量體溫，保護自己和家人。

另一方面，她也期盼大家在春節假期能夠多多休息，開工後一起認真打拼，讓台灣的經濟更好，藉此提供更好的老人和幼兒等福利政策，讓國家愈來愈好。

隨後蔡英文開始發送總統福袋，並向每位民眾點頭致意，不少民眾親手接過總統發送的福袋，興奮不已；由於武漢肺炎疫情升溫，現場維安人員也告知民眾不握手和不拍照，並以右手接過福袋，力求讓發送過程順利。

排在第一位的是就讀高中二年級的邱姓同學，他說，本身就是支持者，先前從蔡英文公告的LINE掌握訊息，所以就選定初三要來排隊拿福袋，並再次一睹總統風采，當天特地5點多起床從中寮鄉出發，大約6點抵達惠德宮，很高興能夠親手拿到總統發送的福袋。

蔡英文27日還有4個參香行程，11點20分抵達彰化鹿港天后宮，預計14點30分則是抵達雲林北港朝天宮，15點40分抵達嘉義嘉邑大天宮，16點45分抵達嘉義新港奉天宮。

(中時 )