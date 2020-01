第62屆葛萊美獎於台灣時間27日上午9點在洛杉磯舉行,遇上傳奇籃球巨星柯比布萊恩(Kobe Bryant)因直升機失事身亡憾事,主辦單位「美國國家科學院錄音藝術與科學學院」CEO Harvey Mason Jr.一開場就帶領全場默哀,主持人艾莉西雅凱斯(Alicia Keys)臨時在頒獎典禮上穿插緬懷橋段,與Boyz II Men一同清唱〈It’s so hard to say goodbye to yesterday〉致敬柯比,場面哀戚。

葛萊美獎在洛杉磯史坦波中心舉辦,正是湖人隊主場,典禮一開場場內大螢幕播放柯比的照片,艾莉西亞凱斯提到:「我們感到瘋狂的悲傷,因為今天早些時候,洛杉磯、美國和整個世界都失去了英雄。我們真的傷心透了,站在柯比布萊恩特建造的這裡……從來沒想過會用這種方式來為葛萊美開場。」典禮原預定紀念饒舌歌手尼普西哈塞爾(Nipsey Hussle)的橋段也臨時加入悼念柯比部分。

強納斯兄弟在胸前別上紫色緞帶,追悼柯比。(取自推特)

參加葛萊美的藝人紛紛表達哀戚。擔任開場表演的饒舌女歌手莉佐(Lizzo)在表演名曲〈Cause I Love You.〉前說:「今晚,獻給柯比。」強納斯兄弟(Jonas Brothers)3人也在西裝別上紫色緞帶紀念柯比,而尼可強納斯(Nick Jonas)的女星妻子琵豔卡喬普拉(Priyanka Chopra)特地在指甲上畫了數字「24 」,即柯比在湖人隊的球衣號碼表達哀悼。約翰傳奇(John Legend)也在於社交網上留言哀悼:「在史坦波體育館裡,柯比為我們所有人創造了許多回憶。有時生活是如此殘酷……我們想念你,柯比。」

(中時 )