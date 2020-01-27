正當全球貿易焦點都鎖定在美中兩國身上時，歐盟日前針對大陸、台灣及印尼是否低價傾銷鋼鐵產品進行展開調查，如果查證屬實，被認定傾銷的國家將被歐盟課徵反傾銷稅。

根據《彭博社》報導，自1月25日起，來自包括台灣、大陸及印尼的貨物將接受歐盟調查是否涉及低價銷售，歐盟可能對不銹鋼徵收關稅，打擊中國，台灣和印度尼西亞。

根據歐洲工業集團Eurofer的數據顯示，2018年歐盟從世界各地進口的鋼鐵相關產品價值約9億歐元（9.94億美元），歐洲工業集去年對此提起訴訟，才讓歐盟委員會針對台灣、大陸和印尼進行了傾銷和補貼調查。

歐盟委員會必須在4月12日之前決定是否對從這三個國家進口的調查鋼材徵收臨時反傾銷稅，並在10月12日之前決定是否徵收長達5年的確定關稅。另外，在針對中國和印尼的補貼案中，歐盟委員會也必須在7月10日之前決定任可能的臨時關稅，並在11月中旬決定確定性關稅。

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(中時電子報)