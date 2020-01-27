最近LINE上瘋傳一則訊息說，「前長庚醫院院長示範正確的口罩戴法及丟棄方式」，病患戴口罩應將白色織布罩口，綠色面朝外，健康者則是將綠色面罩口，白色面在外，隨病狀不同而有口罩內外戴的差異。對此，食藥署駁斥，根本沒這回事，「有顏色的不織布，是經防潑水處理，才能預防飛沫傳染」。

食藥署指出，民眾一般常用的是「其他醫用口罩(屬第1等級醫療器材)」，結構共分為三層，外層是有顏色的不織布，經防潑水處理，可預防飛沫傳染；中間層是靜電過濾層，具有過濾細菌的效果；內層則採用吸水材質，可吸收配戴者所產生的口沫。

食藥署說， 若是反過來穿戴口罩，則因吸水層朝外，可能吸附外在的含菌飛沫，而防水層朝內也會因口沫、水氣無法吸附，使穿戴口罩者感到潮濕而不舒服。

同時，食藥署也教大家正確戴法，「有顏色的面朝外，白色面朝內」，建議民眾應以產品標示的使用方法配戴。

(中時電子報)