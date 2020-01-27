國民黨籍台北市議員羅智強在社群網站臉書（Facebook）表示，曾說臉書粉絲達100萬時，參選台北市長。現在粉絲已突破107萬，決定兌現承諾，參選2022年台北市長選舉。隨後，羅智強舉辦臉書網路投票《你支持羅智強兌現承諾，參選台北市長嗎？》，當投票者達一萬名時，支持羅智強參選台北市長竟高達93%，顯示在泛藍網友心中，羅智強是參選台北市長的強棒選項。

宣布參選台北市長，羅智強表示，他知道未來非坦途，宣布參選後將萬箭穿心，但他不怕，大家是他最堅強後盾。不過，羅智強的老長官-前總統馬英九已表示，「早點宣布很好啊！如果還有的話，也歡迎宣布。」

另網友對羅智強參選台北市長多予鼓勵，紛紛表示：「台北市就是要有一位有魄力的人當,支持羅智強出來參選」、「超有信心的」、「加油支持你」、「不支持你支持誰呢?」、「智強大膽的走出來選市長，我挺你」。

(中時電子報)