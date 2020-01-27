大陸武漢「新型冠狀病毒」肺炎傳染情況持續擴大，全球陸續傳出確診病例，人心惶惶，而當局為控管疫情，以武漢市為中心，湖北省多數城市陸續封城，但不時傳出當地醫護、民眾求援，疑似城內各項資源不足，而張庭、林瑞陽夫婦透過品牌官方微博宣布捐款2千萬人民幣援助湖北，眾多陸網友群起留言，表達感謝。

張庭、林瑞陽夫妻捐款po文。(番社自TST庭秘密微博)

「花系列」銀色夫妻檔張庭、林瑞陽，多年前轉戰商界，2013年創立了化妝品及保養品品牌，在對岸發展成績斐然，而夫妻倆眼見此次武漢肺炎持續擴大延燒，昨(1/26)在品牌微博發文，表示兩人代表TST(上海達爾威貿易有限公司)捐款2千萬人民幣(約8600萬台幣)，「全力支援湖北抗擊新型冠狀病毒的肺炎疫情！致敬所有一線工作者」。

發布捐款消息後，兩人又在個人微博發文，呼籲要做好防護保護自己及家人，也給第一線醫護打氣，簡單一句「你們辛苦了」，加上無私的捐款，感動許多大陸網友，紛紛留言，稱讚兩人總是在最需要的時刻慷慨解囊，致上誠摯的謝意。

(中時電子報)