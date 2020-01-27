台灣中油公司自今（27）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降0.3元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升24.7元，讓年節期間開車出遊的國人加油可以省一點荷包。

台灣中油表示，本週受波斯灣緊繃情勢持續降溫、市場擔心武漢新型冠狀病毒疫情削弱燃料需求等因素影響，帶動國際原油價格下跌。

根據中油油價的計算，本週調價指標原油均價每桶為63.32美元，較前一週64.66美元下跌1.34美元，新台幣兌美元匯率貶值0.036元，國內油價依公式計算跌幅為1.56％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞洲鄰近各國最低價，故汽、柴油應各調降0.3元，足額調整。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。

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(中時電子報)