《中國銀行保險報》今天（27日）報導，銀保監會下發《關於加強銀行業保險業金融服務配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，要求銀行業保險業全力配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，並圍繞「落實疫情防控要求、保障金融服務暢通、開闢金融服務綠色通道、強化疫情防控金融支持、做好受困企業金融服務」這五方面要求金融機構加強金融服務。

值得注意的是，對受疫情影響暫時失去收入來源的人群，《通知》明確提出要在信貸政策上予以適當傾斜，靈活調整住房分期貸款、信用卡等個人信貸還款安排，合理延後還款期限。對感染新型冠狀病毒的出險理賠客戶要優先處理，適當擴展責任範圍，應賠盡賠。

在落實疫情防控要求方面，《通知》要求各銀行保險機構要全力協助有關部門和地方政府做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控，堅決落實各項工作要求。加大員工疫情排查力度，做好員工防疫安排。定期對櫃台、自助服務機具等設施進行清潔消毒，強化營業網點、辦公場所的衛生防疫管理。適當調整工作計劃和考核要求，減少人員聚集和客戶集中拜訪。

在保障金融服務暢通方面，《通知》要求各銀行保險機構要根據疫情防控工作需要，合理安排營業網點及時間，保障基本金融服務和關鍵基礎設施穩定運行。對受疫情影響臨時停業或調整營業時間的網點，要主動做好解釋說明，提供替代解決方案。鼓勵積極運用技術手段，在全國範圍特別是疫情較為嚴重的地區，加強線上業務服務，提升服務便捷性和可得性。

在開闢金融服務綠色通道方面，《通知》要求各銀行保險機構要進一步加大對疫區的支持，減免手續費，簡化業務流程，開闢快速通道。要充分發揮銀行信貸、保險保障、融資擔保等多方合力，加強對社會民生重點領域金融支持。

值得注意的是，對受疫情影響暫時失去收入來源的人群，《通知》明確提出要在信貸政策上予以適當傾斜，靈活調整住房按揭、信用卡等個人信貸還款安排，合理延後還款期限。對感染新型冠狀病毒的出險理賠客戶要優先處理，適當擴展責任範圍，應賠盡賠。

在強化疫情防控金融支持方面，《通知》要求，各銀行保險機構要主動加強與有關醫院、醫療科研單位及企業的服務對接，積極滿足衛生防疫、醫藥產品製造及採購、公共衛生基礎設施建設、科研攻關等方面的合理融資需求。要按照特事特辦、急事急辦原則，切實提高業務辦理效率，提供優質高效的疫情防控綜合金融服務。鼓勵向疫情防控一線的相關單位和工作者提供更加優惠的金融服務。不得借疫情渲染炒作金融產品。

在做好受困企業金融服務方面，《通知》要求，各銀行保險機構要通過調整區域融資政策、內部資金轉移定價、績效考核辦法等措施，提升受疫情影響嚴重地區的金融供給能力。對於受疫情影響較大的批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊等行業，以及有發展前景但暫時受困的企業，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。鼓勵通過適當下調貸款利率、完善續貸政策安排、增加信用貸款和中長期貸款等方式，支持相關企業戰勝疫情災害影響。

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的發展受到社會各界的密切關注，自疫情爆發以來，銀行業保險業也在持續行動，積極履行金融企業的社會責任，為疫區提供高效率的金融支持與物資援助，為奮戰在一線的醫護人員提供動能與保障。

(中時 )