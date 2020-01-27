盜用辣模的照片放在履歷上，居然找到一個月爽領台幣70萬的工作，這個讓小編嚇到吃手手的事件真實在澳洲上演！來自澳洲的女子塞里奧特（Veronica Hilda Theriault）日前找工作的時候，在履歷上造假，謊稱曾經在地方政府擔任高薪工作，還盜用超模的照片當成履歷照。

46歲的塞里奧特在2017年時，申請了南澳州總理與內閣部（Department of the Premier and Cabinet）的一個情報機構的主管職位，當時她竄改學歷與就職經驗，結果成功錄取，這份工作年薪27萬澳幣（約台幣560萬元）。所幸塞里奧特只領了一個月，約3.3萬澳幣（台幣70萬元）的薪水，就東窗事發她3日被以多項罪名定罪，面臨2年徒刑。

翻開她塞里奧特當時耀眼的履歷，學歷與過往的工作經歷都不符合事實，獲得面試機會後，她甚至假扮成前雇主，並且為自己的工作表現給予「很棒的評價」。更扯的是，她還曾冒用超模凱特阿普頓（Kate Upton）的照片，放在自己的求職網站「領英」（LinkedIn）檔案上。

塞里奧特去年8月獲得這份工作之後，被發現還雇用了自己的兄弟，雖然該男子完全不符合該職位的資格。工作後沒多久，她稱自己的精神狀態惡化，引起了懷疑，才被揭發，並且被以詐欺及濫用公職等多項罪名起訴。

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(中時電子報)