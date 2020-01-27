準副總統賴清德（中）年初三到新竹城隍廟參香祈福，發送福袋給拜拜民眾。（邱立雅攝）

準副總統賴清德大年初二深夜發文呼籲中國大陸在武漢新型冠狀病毒疫情應持開放態度，兩岸共同合作增進人民福祉。大年初三賴清德參香祈福首站來到新竹城隍廟發放福袋，重申對岸應接受國際援助，他擔心中國大陸武漢肺炎持續擴大，台灣勢必受到衝擊。

賴清德在城隍廟受訪時呼籲中國大陸應持開放態度接受國際援助，台灣在做好防治工作的同時，行有餘力也可以共同抵抗疫情，他稱自己關心中國大陸疫情，也擔心台灣安危，若中國大陸武漢肺炎持續擴大，台灣勢必受到衝擊。

站在公共衛生的角度，賴清德向中國大陸提出3個建議，認為與其採取封鎖、不公開策略，不如讓資訊公開透明，因為沒有死角，防疫才有可能成功。第二他認為與其獨立作戰，不如尋求國際合作，藉此建立進步的公衛防衛體系，避免類似情況發生。

第三個建議賴清德認為與其打壓台灣，不讓台灣加入世界衛生組織是「損人不利己的行為」，若支持台灣加入世衛組織，台灣不僅可得到國際資訊，保護台灣人民以外，也會有力量在此平台上，幫助中國大陸對國際社會做出貢獻，是多贏策略。

中國大陸疫情蔓延，美國派專機接回僑胞，台商家屬也希望比照辦理接回台商，但始終未能得到回應。對此，賴清德認為這是內政問題，他認為蔡英文總統跟行政院長蘇貞昌都很積極在處理，台灣政府在處理公共防疫工作很有經驗，這部分請國人配合目前政府發布的防疫作業流程。

針對NBA傳奇球星Kobe Bryant意外過世，賴清德說一早起床看到國際訊息還以為看錯，甚至推測是另有其人，結果不幸的真的是Kobe Bryant。此項噩耗讓所有熱愛籃球的球迷震驚不捨，英雄殞落是體壇損失。

(中時 )