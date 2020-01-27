武漢肺炎擴散，驚傳武漢封城前已有高達500萬人逃離武漢，恐變成隱形「行動感染源」！根據大數據顯示，離開武漢的人大多都去了三個地方，第一名是湖北省的其它地方，至於國際航班中，台灣竟是港澳台三地第一。
對於外界好奇，有多少人在武漢封城前就已經離開？湖北省政府表示，封城前就走了500多萬人，城裡剩下900萬人。大陸衛生與健康委員會主任馬曉偉26日則在大陸國務院記者會中指出，因為新型冠狀病毒潛伏期可長達14天，因此存在隱性感染風險，尤其行走的傳染源恐更增加防控難度。
《康健》報導，根據百度地圖慧眼的遷徙大數據顯示，武漢封城前，1月10日至1月22日春運期間，每天從武漢出發的人，有6至7成前往湖北省內的其他城市，其次依序是河南、湖南、安徽、重慶市及江西省。
更令人擔心的是， 根據「航班管家」統計，12月30日至1月22日，從武漢出發的國際航班，到泰國曼谷的最多，其次是新加坡樟宜、東京成田。此外，如果把台灣三個機場的航班相加，從武漢出發的國際航班數量則是港澳台三地中最多。
(中時電子報)
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