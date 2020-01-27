Devin Booker was emotional as the Memphis crowd chanted Kobe's name pic.twitter.com/qutGVxrlaC — Bleacher Report (@BleacherReport) January 27, 2020

儘管NBA一度考慮因為湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩突然墜機身亡暫停賽事，最後仍讓27日8場例行賽如期進行，不少球員與教練都帶著無比哀傷出賽，其中包含老鷹後衛崔楊、太陽射手戴文布克兩名把布萊恩當作偶像的死忠「科蜜」。

結果相當巧合的是，崔楊27日全場投24中13，含三分球投11中6，貢獻45分、14助攻與5籃板，戴文布克也有全場投24中11，含三分球投11中5，拿36分、5助攻表現，兩人都各剛好出手24次，加起來的總得分，也剛好是81分。

畢竟「24」是布萊恩湖人球衣背號，「81」則是布萊恩生涯單場最高得分，看來銜哀出擊的崔楊與戴文布克，擺明要用這種難度很高的方式，紀念自己心中唯一的籃球偶像布萊恩，只是兩人剛好合計拿下81分，這恐怕也沒法事先說好。

其實在兩人27日比賽期間，都可看到兩人眼眶泛淚的哀傷身影，崔楊更不只一次蹲在場上，久久無法站起，他在賽後更發推表示，「這場比賽是為了你而打的，安息吧，布萊恩！」布萊恩二女兒吉安娜先前說過，崔楊是她的籃球偶像之一。

崔楊賽後被問到最後一次跟布萊恩交流的內容，「布萊恩就是告訴我，他看到了我的進步，就是為我感到高興，也替我感到自豪，他更希望我能夠成為成長中的孩子們榜樣，尤其是成為吉安娜的榜樣。」

(中時 )