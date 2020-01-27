大年初三上午，國道北返車潮大致順暢，但高公局提醒，下午一點開始各地北返車潮預計將湧現，提醒用路人要做好塞車的心理準備，提前改道或避開尖峰時段，而由於上午國道發生多起事故，造成許多不必要的回堵，因此高公局也提醒用路人，開車時務必保持良好精神，並隨時注意前方路況。

高公局指出，今天上午8點43分在國1南向200.1公里處發生2小客車追撞造成回堵2公里，9點33分國3南向423.8公里又有3台小客車追撞，造成回堵8公里，11點08分時國3南向中寮隧道在379公里處6小車追撞回堵8公里，顯示連假期間國道交通需求量大增，只要發生事故就會對國道行車造成嚴重影響。

高公局也預估，下午開始國1北向台南、彰化、台中、新竹路段；國3北向南投、台中、苗栗、桃園路段；國5北向宜蘭～坪林及國6西向舊正～霧峰系統路段可能會出現車多情形，請用路人多加留意國道壅塞路段，建議行車前透過高公局網站查詢出發時間，或改走替代道路。

高公局也建議，長途開車民眾可多利用台61替代國1、國3、台9線則可替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近的用路人儘量利用省縣道，避免上國道後更雍塞。

而高公局今天進行高乘載管制的路段為：上午7～12點國5南下南港系統、石碇、坪林的各交流道，下午1～6點國1北上高雄端至湖口、國3北上九如至大溪各交流道，下午2點至晚間9點的國5北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的各交流道，提醒用路人特別注意。

(中時 )