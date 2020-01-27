「防疫形同作戰！」台中市中山醫學大學附設醫院，26日晚上正式公告，為因應嚴重特殊性傳染肺炎，實施新的門禁管制，凡進入醫院的人，除需要通過量測體溫外，也都需要配戴口罩；並呼籲如有呼吸道症侯群者，請就近就醫，或洽詢CDC防疫專線1922。

中山醫學大學附設醫院公告，如有就醫需求的人，如體溫超過37.5度，請一律戴上口罩，從急診入口處就醫；請大家配合防疫之需，至於汽車要停放地下室停車場，也是先在停車場入口處，由警衛測量體溫。如果沒有發燒症狀，才能會進入地下室停車場。

「料敵從寬、禦敵從嚴！」中山醫學大學附設醫院強調強調，本院未提供新型冠狀病毒快篩檢驗，民眾如果有接觸或曝露史、無疾病症狀，請確實做好居家隔離、量體溫，如有呼吸道症侯群者，請就近就醫或洽詢CDC防疫專線1922。

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(中時 )