貼心！為防武漢肺炎 韓取消初四發紅包 13:162020/01/27 中時電子報 陳弘美 、中時、 林雅惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎蔓延，高雄市長韓國瑜不敢輕忽，大年初三上午特地到美麗島捷運站巡視防疫狀況。（林雅惠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎蔓延，台灣有多起確診病例，高雄市長韓國瑜不敢輕忽，原訂大年初四發紅包的活動，也因害怕人潮太多而取消。 韓國瑜今出三到美麗島捷運站巡視防疫狀況，並表示，考慮到領紅包人潮太多，為了避免感染所以做了調整，因怕武漢肺炎群聚感染，因此明天大年初四的紅包就轉交給廟方，請廟方私下發給信徒。 (中時電子報) #武漢肺炎 #發紅包 #大年初四 #韓國瑜 #高雄市 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸武漢肺炎626人病17死 95人危急 08:042020/01/23 國際 中央疫情指揮中心升至二級 衞福部長陳時中接任指揮官 14:202020/01/23 生活 新竹馬偕47歲女病例確認非武漢肺炎 15:542020/01/23 生活 野味引爆武漢肺炎 女星哀怨自曝錄影拒吃被轟耍大牌 20:212020/01/23 娛樂 2020武漢風暴》韓第二例確診 機場現50公尺檢疫長龍 12:312020/01/24 國際 武漢肺炎失控 章子怡在美坐月子發聲：相信國家 21:162020/01/24 娛樂 2020武漢風暴》澳洲宣布首例武漢肺炎確診病例 09:412020/01/25 國際 2020武漢風暴》川普推文感謝 陸控制武漢肺炎與透明化 10:402020/01/25 國際 2020武漢風暴》防武漢肺炎 公路總局：要求客運定時消毒 12:222020/01/25 生活 武漢肺炎／武漢肺炎拉警報 金門馬拉松急喊卡衝擊旅遊業 12:492020/01/27 社會 政治熱門新聞 沒離開！「韓家軍」緊急徵人公告 - 政治 高雄罷韓真的會過嗎？高嘉瑜解讀 - 政治 罷韓案會過嗎？ 風水師最新預測：韓國瑜還有運勢 - 政治 蔡蘇禁止出口口罩 他：國際宣傳戰 沒看過那麼笨的政客 - 政治 媒體人直言國民黨未來 操之在這兩人手上！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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