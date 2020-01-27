武漢肺炎蔓延，台灣有多起確診病例，高雄市長韓國瑜不敢輕忽，原訂大年初四發紅包的活動，也因害怕人潮太多而取消。

韓國瑜今出三到美麗島捷運站巡視防疫狀況，並表示，考慮到領紅包人潮太多，為了避免感染所以做了調整，因怕武漢肺炎群聚感染，因此明天大年初四的紅包就轉交給廟方，請廟方私下發給信徒。

(中時電子報)