大陸武漢肺炎疫情持續擴大，行政院長蘇貞昌下令國際停止出口醫療外科口罩和N95口罩1個月。國民黨政策會前執行長蔡正元批「國際宣傳戰，沒看過那麼笨的政客」外，更指出「蠢的無可救藥的綠媒，都看不清大陸陷入冠狀病毒的困境，正是台灣打宣傳戰最好的機會。」

蔡正元在臉書表示，國際宣傳戰的核心：大陸的優勢在於民族主義，台灣的優勢在於人道主義，冠狀病毒正是推動人道主義宣傳最好的機會。

蔡正元分析，台灣如果只著眼於大陸的外交打壓，大陸只著眼於惠台的龐大順差。兩岸一拳來一拳去，我拐你一腿，我回敬你一拳，如此禮尚往來，最後結果如何？大家心知肚明。

蔡正元指出，國際宣傳戰的目標，就是爭取國際輿論更多的支持。蔡英文和蘇貞昌在除夕夜

領先各國對大陸禁運口罩，國際輿論會站在台灣這邊才怪。大陸改天找蹅回敬，台灣也只能摸摸鼻子。國際輿論也會冷眼旁觀，又何苦來哉。

而對網路上忙著消遣大陸防疫漏洞的網友及媒體，蔡正元表示，一群網絡白痴、蠢的無可救藥的綠媒都看不清，大陸陷入冠狀病毒的困境，正是台灣打國際宣傳戰最好的機會。

(中時電子報)