武漢肺炎不只在大陸境內蔓延，台灣也有4名返台人士確診感染。台北市立聯合醫院等多間醫院在25日已開始進行門禁管制，馬偕醫院也於今（27日）宣布門跟進，陪病家屬最多2人，並請病人及家屬婉謝親友之探訪，以減少疾病傳染機會。

北市聯醫25日就已進行全院禁管制，提醒病患及陪病家屬，進入醫院務必配戴外科口罩，並限制陪病家屬最多2名，並須出示陪伴證、量體溫，確認沒有發燒和呼吸道症狀者；同時也建議家屬改以通訊軟體探病。台北榮總、高雄長庚等醫院，也對於戴口罩、量體溫等事項有相同要求。

台大醫院也公告，所有進出醫院的人都要戴口罩，若體溫高於37.5度又有就醫需求，一律配戴口罩後掛急診。成大醫院也公告執行管制，謝絕所有訪客，進入住院大樓入需量體溫，陪病者需沒有發燒、配戴口罩，才能入院陪病。馬偕醫院今日發出公告，請病人、家屬主動婉謝探病，同樣陪病限2名家，並提醒民眾確實做好勤洗手之個人衛生。

如民眾由國外返台時出現發燒或呼吸道症狀，應主動通報入境處檢疫人員；入境後14日內若有不適，可撥打防疫專線1992或0800-001-922通報並就醫、主動告知旅遊史與接觸史。

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(中時電子報)