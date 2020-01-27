過年期間各大影音頻道搶攻民眾的眼球經濟，機上盒（OTT；Over the Top）已經是不少人收看影音視訊的重要管道，國家通訊傳播委員會（NCC）為維護電波秩序及民眾權益，調查數十款市售機上盒，檢驗後廢止不合格機種46款，其中不乏知名品牌。

隨著透過網路收看影音視訊的入口持續增加，加上年節期間各大影音頻道都推出強檔節目，許多人都透過機上盒收看影音視訊，NCC也公布最新抽檢75款無線網路多媒體機上盒，不少因為射頻功能不合格而廢止審驗證明，共計46款，其中不乏知名品牌，更包括小米、安博、千尋、OVO等。

NCC說明，市售無線網路多媒體機上盒因具備無線射頻功能，如Wi-Fi或藍牙，這屬電信管制射頻器材，依電信法規定必需有型式認證、審驗合格，才能製造、輸入、販賣或公開陳列。NCC把關電信管制射頻器材，商品上市後其硬體射頻性能，持續抽驗市面上機上盒產品，並函請電子商務網路平台業者協助阻卻經撤銷或廢止審驗證明之商品上架，及函請財政部關務署配合加強查核，防杜走私情形，保障消費者及合法業者權益。

NCC說明，OTT商品雖然取得審驗證明即可販賣，NCC的認證範圍僅限硬體射頻功能，並不包括此類產品後端連網接取提供之影音內容。NCC提醒民眾，不要在網路上或實體店面販賣或公開陳列被廢止審驗合格證明之機上盒，以避免受罰。

電信管制射頻器材非經型式認證、審驗合格，不得製造、輸入、販賣或公開陳列，違反規定者，依法可以處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。

NCC「型式認證查詢網頁」：

https://nccmember.ncc.gov.tw/Application/Fun/Fun016.aspx

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(中時電子報)