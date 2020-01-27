中國大陸爆發武漢肺炎疫情，喚起台灣對2003年SARS風暴的慘痛記憶。依據歐盟最新評估，「武漢肺炎可能擴散全球，且亞洲國家高度可能傳入病例」，因此台灣絕不能掉以輕心，雖然疫情要持續關注，但仍呼籲讀者們不要透過網路散播不實謠言。

有台商稍早隱匿前往高雄市苓雅區「金芭黎」舞廳行蹤曝光後，網友胡亂臆測醫療院所的名稱，最誇張的是謠傳「國軍高雄總醫院左營分院」已經封院。根據高市衛生局表示，自從台商被舞廳小姐揭露其行蹤後，疫情調查人員再次向他詢問返台後的行蹤路徑與所待處所，將這些訊息交由警方調查，在進行風險評估後，衛生局再決定是否公布。

網友謠傳國軍左營醫院封院，高市衛生局將嚴辦。（圖／臉書北高雄人）

不過網路上卻有民眾胡亂猜測台商進入的醫療院所名稱，甚至瞎猜「國軍高雄總醫院高雄分院」已經封院，警方發現這些訊息後要求下架，高市衛生局則將依「傳染病防治法」嚴加查辦涉案網友。

衛生局強調，由於「金芭黎」舞廳的風險最高，才會公布名稱，醫療院所因為有基本防護，不考慮公布，呼籲網友不要再瞎猜。另外，國軍高雄總醫院左營分院則指出，目前院區有進行門禁管制，一位病人最多只能有2名陪病訪客，且呼籲進院民眾落實自主防護，戴起口罩並注意咳嗽禮節，同時醫院入口處設置有發燒篩檢站，有呼吸道疾病及發燒症狀的民眾需主動告知。

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(中時電子報)