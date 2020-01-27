中國「武漢肺炎」疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心應變等級提升至二級，南投縣配合中央防治策略，即日起啟動「中港澳入境民眾健康關懷服務」，對象為14天內到過武漢但未出現症狀的民眾，由村里長或里幹事每日以電話關懷和填寫紀錄表，追蹤至入境後14天。

南投縣政府指出，由於武漢肺炎疫情持續擴散，配合中央防治策略，縣府即日起啟動「中港澳入境民眾健康關懷服務」，目前先以14天內曾經到過武漢，但在返台入境時未出現症狀的民眾為對象，並由各鄉鎮市公所的村里長或村里幹事協助執行，每天以電話關懷與填寫紀錄單，直到入境後14天結束，假若追蹤過程發現異常，會立刻回報1922與啟動就醫機制。

另一方面，為避免群聚傳染，縣府於26日通知縣內所有的客運業者，自即日起駕駛員於出勤前必須量測體溫，服勤時也要全程配戴口罩，並且在車站候車室加強宣導，希望從駕駛和乘客等方面，全面落實防疫。

縣府呼籲，民眾返國14天內若出現疑似症況，可撥打免付費防疫專線1922或0800-001922，依指示戴上口罩儘速就醫，並請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC）。

(中時 )