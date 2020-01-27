籃球巨星Kobe Bryant驚傳於台灣時間今（27）日凌晨4點意外墜機身亡，享年41歲，消息一出震驚全球，國內政治人物也紛紛發文哀悼，去年代表民眾黨參選台北第7選區立委的蔡宜芳以「永不言棄」為題感傷地說，Kobe的精神從沒離開過，總是能在困難中創造奇跡；立委當選人林昶佐則說，感謝Kobe用他最深愛的籃球與運動家精神，讓全世界的球迷能夠得到他的激勵與啟發；立委當選人高嘉瑜也PO出她穿著湖人隊24號球衣的照片，悼念一代傳奇球星。

「上帝抽中了狀元籤，把祢選走了。」蔡宜芳表示，Kobe離開，但Kobe的精神從沒離開過，從不退卻、從不放棄、從不逃遁、忍辱負重，在困難中創造奇跡。重點不在於結果，而是追求結果的過程，當下是否用盡全力努力，並享受每個努力的過程，意志力超乎一切，「所有態度都是一種信仰，只唯有自己深信不疑，才有可能讓人相信。」

林昶佐感慨地說，24年前，年僅18歲的Kobe進入NBA，是當時最年輕的球員，球員生涯共計拿下五屆NBA冠軍，打出無數次令人讚嘆的好球。「謝謝你，也要向你的家人致上哀悼之意，我們永遠都會記得你。」林昶佐感謝Kobe用他最深愛的籃球與運動家精神，讓全世界的球迷無論是快樂或苦悶時，都能夠得到他的激勵與更多的啟發。

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(中時電子報)