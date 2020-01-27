連接台北市中正區與新北市永和區的重慶南路高架橋於春節連假進行拆除作業，原訂今（27）日晚上10點完工，不過台北市長柯文哲宣布拆除進度超前，提早7小時通車，中午通車。

重慶南路高架橋23日小年夜晚間開工，原先預計在今天晚間完工，但拆除進度超前，中午就開放通車。柯文哲在臉書宣布，重慶南路高架橋的拆除作業，在今天中午正式完成，提前了7個小時正式通車，「慢慢想，快快拆，所以拆橋過程我們重複演練了很多次」。

柯文哲說，事前包括標線怎麼畫、拆除順序怎麼排，工務局、交通局、警察局以及新工處如何協調，原定94小時完成的目標，最終花費了86個小時達成，展現了台北市政府強大的執行力，他也感謝特別為了這項工程犧牲奉獻春節假期的每一位市府同仁與施工人員。

「我們不只會拆橋，更會蓋新橋。」柯文哲說，拆除重慶南路高架橋後，中正橋的改建也正在施工中，這項工程也相當困難，市府將再度拿出執行力與效率，在最短的時間內，給往來永和與台北的民眾一座安全、穩固的新橋。

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(中時電子報)