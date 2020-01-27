大陸武漢肺炎疫情擴大，行政院長蘇貞昌下令停止出口醫療外科口罩和N95口罩1個月，遭到批評泯滅人性及不利國際宣傳。前民進黨立委林濁水對此禁令亦表不滿，他指出「對中國政府態度嚴正是應該的，但是對中國人民善意也是好的。不但不必禁口罩出口中國，就直接捐給武漢吧。」

行政院長蘇貞昌日前在臉書宣布，為嚴防武漢肺炎、因應武漢封城，即日起口罩暫時停止出口一個月，優先供應國內需求防疫需求；政府也將中央疫情指揮中心提升至二級開設，各部會全力配合防疫工作。但強調，經濟部公告停止出口的口罩僅限於醫療外科口罩和N95。

但基於防疫需求，台灣若將部分口罩出口或捐贈到大陸武漢地區，協助當地民眾防疫，應可產生國際宣傳效果及緩和兩岸緊張關係。所以，停止出口醫療外科口罩和N95口罩1個月命令一下，除藍營人士批評外，綠營的林濁水亦發聲要求「不但不必禁口罩出口中國，就直接捐給武漢吧。」

(中時電子報)