蔡英文總統（中）至鹿港天后宮參香發福袋，應邀在廟方的簽名集上署名留念。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統簽名時，除寫上數字「817」大選得票數外，並題賀詞「神貺遐敷」予天后宮廟方留念。（廟方提供／謝瓊雲彰化傳真）

鹿港天后宮廟方的簽名集，留有許多到訪參香的重要人士簽名。（廟方提供／謝瓊雲彰化傳真）

蔡英文總統（中）至鹿港天后宮參香發福袋，大批熱情民眾耐心排隊等候、踴躍領取。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統（中）至鹿港天后宮參香發福袋，大批熱情民眾耐心排隊等候、踴躍領取。（謝瓊雲攝）

大年初三，鹿港天后宮參香人潮滿滿，不受武漢肺炎疫情影響。（謝瓊雲攝）

大年初三，鹿港天后宮參香人潮滿滿，不受武漢肺炎疫情影響。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統新春參香行程，至全台廟宇拜拜發福袋，27日大年初三第二站在中午前抵達鹿港天后宮，廟方主委張偉東率全體管委會幹部至巷口相迎，在民眾簇擁下入廟參拜，由於正值武漢肺炎防疫期間，廟方人員也不斷透過廣播宣導，福袋發放全程小英總統拱手不握手，蔡英文總統應廟方邀請簽名時，除寫上數字「817」大選得票數外，並題賀詞「神貺遐敷」予天后宮廟方留念。

蔡英文總統初三行程至中南部走透透，先至南投草屯後再至彰化鹿港，由內政部長徐國勇陪同，民進黨彰化縣黨部主委邱建富、立委當選人陳秀寶、立委陳素月、台水公司董事長魏明谷等人，陪同參香、行三獻禮，隨後至後殿發福袋，雖值武漢肺炎期間，仍有上千民眾一早就來排隊等候，總統府方準備1200個福袋，迅速發光。

總統大選前，去年底就曾公開表態支持蔡英文總統連任的天后宮主委張偉東表示，蔡英文總統此次共獲得817萬多票，是中華民國總統民選以來史上最高得票數的總統，因此廟方在邀請總統於天后宮簽名集簽署名字留念時，副總幹事劉家汶才會特別在總統耳邊輕聲提醒蔡總統要標上數字817得票數。

天后宮的簽名集邀請歷來入廟參拜的重要人士簽署，主要皆為總統、副總統與中央院會官員，張偉東說，這次小英簽名時題字「神貺遐敷」，意指媽祖神靈護佑的恩賜，是無遠弗屆時時刻刻庇佑眾生。

小英總統發放福袋時神情輕鬆愉快，並未戴上口罩，由於全程未安排公開發言致詞、亦不受訪，福袋發放後隨即在隨扈引導下離開趕往下一個行程。

(中時 )