【現場直播】針對武漢肺炎最新情形，疾管署「中央流行疫情指揮中心」記者會｜2020.01.27

2019新型冠狀病毒不停延燒，中央流行疫情指揮中心公布，確診個案今天再增一例。台灣目前累積共5起確診案例。新增一例為中部50多歲女性，去年10月下旬在大陸武漢工作，和第一例在武漢工作的女台商同機，沒有華南海鮮市場接觸史。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天中午出現第五例確診個案。第五例是50多歲住中部的女性，和第一例是在武漢工作的女台商，是同機的人， 25日發燒確診、就醫隔離，都在監控中。目前有402位通報個案，207位隔離檢疫中，88位初檢為陰性。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今天確診的武漢肺炎第五例坐在返台班機的30幾排，首例女台商則坐在10幾排；首例女台商抵台後，疾管署即有針對全機46人進行追蹤，的確有幾個人後續出現類流感現象，但目前確診的僅有第5例的50多歲中部女性，因此認為第5例應是在武漢當地感染的。

中央流行疫情指揮中心表示，該名女性今年1月20返台，1月25日出現發燒以及肌肉痠痛症狀就醫，院方隨即通報並收治負壓隔離病房，於今天確診，目前病情穩定。

陳時中表示，現在健保卡已在雲端加入有去過武漢旅遊史的台灣民眾資料，就醫時能讓醫師馬上瞭解病人的旅遊史，加強防疫。

對於這兩天有傳出機場旅客對檢疫人員不尊重的行為。陳時中嚴重警告，若妨害檢疫會予以最重處罰。此外，陳時中也重申戴口罩的基本原則，有慢性病、有症狀的人應戴口罩，或在通風不良的密閉空間、有感染風險時，例如進出醫院都要戴口罩，若有群聚感染的風險時，一定要戴口罩，也呼籲大眾不要任意用自己的想法做不當宣導，增加社會恐慌。

(中時 )