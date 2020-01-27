半導體設備大廠荷蘭商艾司摩爾（ASML）獨家供應的EUV光刻設備，為全球晶圓代工龍頭台積電、南韓科技大廠三星電子在追求先進製程不可或缺的設備，先前甚至傳出大陸晶圓代工龍頭中芯國際也想向ASML訂貨，卻遭美國政府施壓不准荷蘭政府核准通過ASML出貨中芯的申請文件。對此，ASML表示，就算該案遭到阻攔，也不會影響該公司未來業績。

ASML日前公布2019年第四季以及全年度財報，其中2019年第四季完成8台EUV機台出貨，同時也接到9台EUV機台訂單，於2019 年總計從EUV機台訂單獲得62 億歐元(約2056億元新台幣)，創下歷史新高紀錄。不過，從一開始外媒報導，ASML出貨給中芯國際極紫外光刻(EUV)設備，訂單出貨狀況卻被改成「等待後續通知」，外界懷疑是美國政府插手，但在當時ASML回應，是為了遵守《瓦聖納協議》，須等待荷蘭政府審核出口許可，才能出貨中芯。

不過，近期又有外媒指稱，美國政府施壓荷蘭政府，不准通過ASML出貨中芯國際的申請文件，甚至引發北京當局警告，若出貨陸企設備遭到阻攔，可能會影響兩國之間關係。

綜合外電報導，ASML執行長 Peter Wennink表示，經過20多年發展，EUV 設備協助晶片生產發揮到最大功效，EUV機台幾乎達 ASML 訂單一半，即使2019年全球半導體產業營收年減10%，ASML 在 2019 年營收卻逆勢成長 8%。

至於供貨陸企問題，Peter Wennink 明確指出，荷蘭政府目前尚未核准通過申請文件，由於美國、荷蘭政府都出手介入，目前出貨給陸企。不過，Peter Wennink 表示，目前仍有很多廠商對EUV機台需求很大，所以出口給誰不成問題，ASML未來業績幾乎不會受到影響。

(中時電子報)