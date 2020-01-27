美國NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）26日不幸墜機身亡，救難單位指出，第一時間的現場搜救以及後續的復原工作相當困難，主要可歸類出地形崎嶇、火勢難以撲滅、以及球迷湧入等三個原因，另外法醫也透露，可能需要耗費多日才能將遺體從現場完整拾回，後續復原工作宛如一場「噩夢」。

美國NBA傳奇球星布萊恩26日墜機身亡地點相當難搜救。

綜合《紐約時報》（New York Times）、美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）、《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，26日上午9時47分洛杉磯郡消防局接到911報案電話後，56名消防隊員第一時間便立即出發前往加州卡拉巴薩斯市（Calabasas）山坡地進行搶救，不過接下來的救援行動卻相當困難。

綜合警方在記者會上的說法，搜救行動困難，主要可歸咎於三個原因，第一，失事地點的山坡地型太過崎嶇。洛杉磯郡警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）表示，直升機墜毀在「非常崎嶇的地形」，救難隊員必須要翻山越嶺才能抵達現場，不過就算是在白天，路程也相當危險。

失事現場地形相當崎嶇，殘骸散落各地。（圖／TPG、達志影像）
失事現場地形相當崎嶇，殘骸散落各地。（圖／TPG、達志影像）

第二，火勢難以撲滅。洛杉磯郡消防局長奧斯比（Daryl Osby）描述，當消防隊員抵達現場時，直升機墜地爆炸已在現場燃燒出一小片火海，消防隊員試圖撲滅火勢，可是火勢相當頑強，因為當中不只有直升機殘骸，還引發野火。他說，火海裡包含化學成分鎂（magnesium），讓火勢更難熄滅，因為鎂會和氧氣和水發生作用。

直升機墜機引起火勢，濃煙直竄。（圖／TPG、達志影像）
直升機墜機引起火勢，濃煙直竄。（圖／TPG、達志影像）

第三，失事現場湧入大批布萊恩球迷。維拉紐瓦在周日晚間的記者會上表示，大批球迷湧入位在卡拉巴薩斯市的失事現場，增加當局的救援難度，根據《今日美國報》（USA Today）報導，湧現卡拉巴薩斯市附近區域的湖人隊球迷多達數百人。

失事現場附近湧入民眾圍觀。（圖／TPG、達志影像）
失事現場附近湧入民眾圍觀。（圖／TPG、達志影像）

失事現場附近湧入民眾圍觀。（圖／TPG、達志影像）
失事現場附近湧入民眾圍觀。（圖／TPG、達志影像）

維拉紐瓦形容後續復原、調查工作完全是一場「噩夢」，除了失事地點太難抵達，他也抱怨球迷太多，他表示，任何人如果不能證明自己是當地人，將不能進入附近區域。

報導指出，直升機殘骸散落現場方圓100碼，洛杉磯郡法醫盧卡斯博士（Dr. Jonathan R. Lucas）表示，可能要花上數天，才能將遺體殘骸完整拾回。

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文章來源：Kobe Bryant, daughter Gianna among 9 dead in helicopter crash; recovery operation will take days
文章來源：Hundreds of Lakers fans gather near helicopter crash site to remember Kobe Bryant
文章來源：The authorities said it could take several days to recover the bodies from the crash site.

(中時電子報)

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