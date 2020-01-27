美國NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）26日不幸墜機身亡，救難單位指出，第一時間的現場搜救以及後續的復原工作相當困難，主要可歸類出地形崎嶇、火勢難以撲滅、以及球迷湧入等三個原因，另外法醫也透露，可能需要耗費多日才能將遺體從現場完整拾回，後續復原工作宛如一場「噩夢」。

美國NBA傳奇球星布萊恩26日墜機身亡地點相當難搜救。

綜合《紐約時報》（New York Times）、美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）、《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，26日上午9時47分洛杉磯郡消防局接到911報案電話後，56名消防隊員第一時間便立即出發前往加州卡拉巴薩斯市（Calabasas）山坡地進行搶救，不過接下來的救援行動卻相當困難。

綜合警方在記者會上的說法，搜救行動困難，主要可歸咎於三個原因，第一，失事地點的山坡地型太過崎嶇。洛杉磯郡警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）表示，直升機墜毀在「非常崎嶇的地形」，救難隊員必須要翻山越嶺才能抵達現場，不過就算是在白天，路程也相當危險。

失事現場地形相當崎嶇，殘骸散落各地。（圖／TPG、達志影像）

第二，火勢難以撲滅。洛杉磯郡消防局長奧斯比（Daryl Osby）描述，當消防隊員抵達現場時，直升機墜地爆炸已在現場燃燒出一小片火海，消防隊員試圖撲滅火勢，可是火勢相當頑強，因為當中不只有直升機殘骸，還引發野火。他說，火海裡包含化學成分鎂（magnesium），讓火勢更難熄滅，因為鎂會和氧氣和水發生作用。

直升機墜機引起火勢，濃煙直竄。（圖／TPG、達志影像）

第三，失事現場湧入大批布萊恩球迷。維拉紐瓦在周日晚間的記者會上表示，大批球迷湧入位在卡拉巴薩斯市的失事現場，增加當局的救援難度，根據《今日美國報》（USA Today）報導，湧現卡拉巴薩斯市附近區域的湖人隊球迷多達數百人。

失事現場附近湧入民眾圍觀。（圖／TPG、達志影像）

失事現場附近湧入民眾圍觀。（圖／TPG、達志影像）

維拉紐瓦形容後續復原、調查工作完全是一場「噩夢」，除了失事地點太難抵達，他也抱怨球迷太多，他表示，任何人如果不能證明自己是當地人，將不能進入附近區域。

報導指出，直升機殘骸散落現場方圓100碼，洛杉磯郡法醫盧卡斯博士（Dr. Jonathan R. Lucas）表示，可能要花上數天，才能將遺體殘骸完整拾回。

(中時電子報)