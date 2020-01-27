大陸武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續快速蔓延，春節期間，海基會緊急服務專線接到許多台灣民眾的跨海求助電話。不少台灣民眾因短期出差、旅遊、探親等原因滯留武漢，陸續出現藥品缺乏，居所不定與衛生醫療等困境，他們的身體與精神狀況令人擔憂。陸委會和海基會已就此事向陸方申請協調開專機接回台灣民眾，陸方卻遲遲尚未回應。

海基會表示，該會的緊急服務專線連日來接到很多求助電話，其中很多不是台商或台商家屬。例如，有短期出差國人受困武漢，人在台灣的妻子突然小產，當事人心急如焚，想要趕回台灣。也有民眾因痛風之故而些微發燒，差點被趕出飯店，家屬擔心，倘若被送出飯店送醫院，後果不堪設想。

海基會表示，也有不少民眾求助，家人臨時出差到武漢，慢性病藥物不夠，現在當地就醫困難，不知如何是好，希望獲得緊急人道援助。

海基會表示，在武漢有一群人其實更迫切需要各方協助。現在困在武漢等待回台的民眾，很多並非在那裡長期經商，而是短期出差旅遊，在武漢沒有固定住所，人生地不熟的民眾，他們的處境更嚴峻，比起長期在大陸生活的台商，面對疫情持續擴散時，心理更為脆弱。

陸委會副主委邱垂正26日表示，是否包機讓台商返台，陸委會與海基會已就各種管道與對岸協調，包括與海協會溝通協商，還在等待陸方回應，期待大陸能夠給予幫助。

(中時 )