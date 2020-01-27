週一，香港行政區的明愛醫院急診室發生男廁所爆炸事件，雖然沒有造成人員受傷，但是導致患者被迫撤離，並且急診室的服務必須暫停。隨後警方在廁所裡發現一些可疑的零件，疑似是自製爆裂物。

南華早報(SCMP)報導，大約是凌晨2點30分，九龍長沙灣明愛醫院懷信樓急診室的男廁所發生爆炸，沒人在廁所內，也就沒人受傷。

醫院發言人說：「急診部門的工作人員聽到了公共廁所傳出一陣巨響，並發現其中一個廁間的馬桶炸得支離破碎。」

發言人補充說，急診室在爆炸後，部分地區暫時封鎖，只能維持有限的服務，並且將約20名患者撤離，一直到早上，急診室的服務才恢復正常。

Home-made bomb explodes at Hong Kong hospital, nobody injured https://t.co/Cv7ICwdGci — SCMP News (@SCMPNews) 2020年1月27日

深水區刑事調查科首席督察員莊翹偉說，他們認為這是自製炸彈的蓄意破壞行為。

他說：「爆炸之後，現場有很多不尋常的白煙，還有一小團火在燃燒，顯然不是馬桶碎裂。而且還發現一個破碎的玻璃瓶，估計原本是寛10公分、高15公分的瓶子，裡面裝有電池和電路。炸彈的威力不算大，但是也把廁所的一些隔間炸壞了。」

Toilet bowl in Caritas Medical Centre in Cheung Sha Wan explodes, homemade bomb found https://t.co/d85FCJG0TZ — Dimsumdaily Hong Kong (@dimsumdaily_hk) 2020年1月27日

醫院發言人說，我們將繼續協助警方進行調查，並譴責蓄意破壞醫險的行為，這嚴重威脅患者的安全，以及香港民眾的權益。

(中時電子報)