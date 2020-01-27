國宴級主廚阿基師，今天中午突襲位在彰化縣溪州鄉的劉氏大家族，現場挑戰家常年菜超級省錢術。（謝瓊雲攝）

188位劉氏家族親友團聚在彰化溪州的老家三合院，熱鬧滾滾。（謝瓊雲攝）

90歲的劉奶奶品嘗現做的家族省年菜料理，讚不絕口。（謝瓊雲攝）

90歲的劉奶奶品嘗現做的家族省年菜料理，讚不絕口。（謝瓊雲攝）

挑戰家族省極限 阿基師到彰化溪州傳授小資年菜撇步

國宴主廚阿基師來啦！阿基師27日中午悄悄現身彰化縣溪州鄉劉氏家族，現場示範以4杯珍奶價錢的食材準備家常年菜，挑戰家族省錢極限，現場劉家家族上百人齊聚享用團圓宴，熱鬧滾滾。

阿基師現場示範，只用188元、相當於4杯珍珠奶茶的價錢，現場示範做出4道充滿年節感的家常料理，包含「向陽門第慶有餘」、「白玉碎鑽滿廳堂」、「奶香珍珠燴玉碟」及「五穀豐登」等，劉家高齡90歲的劉奶奶也吃得讚不絕口；家族代表更讚嘆，沒想到只用188元就能做出豐盛美味料理，實在太厲害了！

農曆春節是華人社會中年度重要時刻，外地讀書、打拼工作的遊子，都會返鄉與家人團圓聚餐，享受全家齊聚一堂的溫馨時刻。隨著大環境長期不景氣，不少小資家庭的主婦們，個個練就精打細算的功夫，食衣住行樣樣都要找出省錢之道，即使準備年菜料理也不例外。

長期深耕在地的台灣之星行銷事業部公關暨整合傳播處經理吳書旭表示，今天很開心能夠邀請到國宴級主廚阿基師下鄉，與台星一起到彰化溪州鄉，展現國宴主廚深厚功力，用有限的預算完成了不可能任務，成功挑戰用$188做出4道好吃的年節家常料理。

吳書旭表示，以一個4人小家庭來說，每月必要生活支出，就占了每月收入的78％，如何用最實惠的價格做出一桌豐盛又好吃的年節家常料理，考驗著許多小資家庭裡主婦們的智慧；長期來台灣之星用心傾聽每位用戶不同的使用需求，致力推出多元創新資費方案滿足用戶。

吳書旭說，為了幫用戶們分擔家中龐大的經濟負擔，台灣之星自2016年起便領先市場，率先導入家戶生活圈的思維，首創推出「家族省」方案，打破電信資費長期以個人為單位的收費模式，以家戶為單位，幫助兩人到多人等各種家庭形態減輕電信負擔，就像購買家庭號產品一樣、越多人辦省越多，最高每人每月的月租費可以省下$200、最低只要月租$188就能享受4G上網吃到飽。

若以今天現場的188人的劉氏大家族為例，若通通申辦，相當於在每月月租費上就能省下3萬7600元，兩年約期下來總計更可省下高達90萬2400元，省下來的這筆金錢，可用來作為家族旅遊基金或其他用途，讓全家人一起享受更好的生活品質，未來台灣之星正式邁入5G服務後，也將會繼續秉持一樣的精神，繼續照顧全家人的生活支出，力挺我們的用戶，也挺用戶的家人。

(中時 )