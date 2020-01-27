美國時間26日上午，八卦媒體TMZ爆出布萊恩罹難的消息，很多人第一時間無法置信，大家認為布萊恩是那種可以活很久，一直保持高調的人。其實布萊恩大半生都在工作，6歲愛上籃球，18歲進入NBA，38歲退休，結果41歲就走了。

球迷沉痛地說，希望TMZ是被駭客入侵才發了假新聞。洛杉磯球迷聚在湖人史坦普中心表達他們的哀傷，也有遠在東岸的球迷說：「我第一次為了一個素昧平生的人哭泣。」更有人無心工作而沒去上班。

金塊中鋒約基奇(Nikola Jokic)該日在悲傷的氛圍中打敗火箭，繳出24分、12籃板、11助攻。他說：「當你想起Kobe，你就知道自己不該有藉口，你不該被任何東西轉移你的熱情，這才是曼巴精神。」

美國時間1996年11月3日，布萊恩NBA處女秀得分掛零，第2場他僅靠罰球得了1分，當時誰也沒想到，這只是他生涯33643分的第1分。2003年的布萊恩功成名就，卻捲入性侵官司，這期間他照樣每場上去痛宰對手，直到2009、10年他又摘下兩座總冠軍，生涯5冠並肩偉大的魔術強生。布萊恩最後遭遇嚴重的阿基里斯腱傷勢，被迫於2016年退休，他在告別戰出手50次獨砍60分打敗爵士隊，留下完美身影。

布萊恩曾被問到希望被後人如何稱呼，他回答「黑曼巴」。黑曼巴是什麼？致命的掠食者，這是布萊恩定義自己的名號。《華爾街日報》總結他的傳奇一生，定調這就是曼巴精神，永遠只想做最強、沒有理由、沒有藉口，終極的體育競爭者。如同約基奇所說，大家應該振作起來專心做事，才是向布萊恩致敬的最好方式。

(中時電子報)