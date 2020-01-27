分手後不是老死不相往來，就是藕斷絲連，要樸實地做朋友聽起來就像是天方夜譚。在加拿大有一名女網紅，與男友分手後，竟透過網路詆毀對方，除了聲稱男方是眾所皆知的劈腿男，還把性病傳染給他人。卑詩省最高法院要求女網紅賠償20萬加幣（約台幣460萬元）給予男方。

這名叫做哈克羅的女網紅來自溫哥華，2015年與從事商業顧問的男友盧克交往，兩人1年後分手，她便開始在網路上散播對男方造成負面影響的消息，整個詆毀時間長達1年，其中一條IG貼文寫道盧克是傳染性病給他人的騙子，還稱前男友經商失敗甚至有酗酒習慣。

哈克羅在IG擁有1.7萬名追蹤數，自稱是時尚部落客，盧克在不堪謠言的騷擾下於是對哈克羅提告，根據法庭文件指出，約有100條批評男方的訊息除了張貼於不同的IG的帳戶，還可見於其他網站。

哈克羅聲稱沒有詆毀前男友，並表示那些貼文是朋友與其他人寫的，然而法庭文件可見，貼文的IP源頭都指向是她所為。卑詩省最高法院最後判哈克羅誹謗盧克，因此必須賠償20萬加幣（約台幣460萬元）。另外，男方曾花了大約4萬加幣僱人刪除「惡意的」訊息。這筆錢也應該由哈克羅承擔。

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(中時電子報)