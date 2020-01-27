索羅門群島外海6.3地震 尚未傳出災損 15:032020/01/27 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（US Geological Survey）今天表示，索羅門群島外海發生規模6.3地震，目前尚未傳出災損。 法新社報導，美國地質調查所表示，這起地震發生當地下午4時過後不久，震央位於索羅門首都荷尼阿拉（Honiara）東南方約140公里處，震源深度約17.7公里。 路透社消息指出，這起地震目前沒有傳出災損或人員傷亡。 (中央社) #地震 #索羅門 #地質調查 #地質 #公里 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 梅根變變變 女王頭好痛 - 國際 布萊恩墜機現場成噩夢 遺體拾回要多日 - 國際 塔台求救音檔曝光 布萊恩直升機低空盤旋至少6圈 - 國際 和日本緣分深 布萊恩名字這樣來 - 國際 強勢回歸？傳梅根要介入美大選 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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