美國地質調查所（US Geological Survey）今天表示，索羅門群島外海發生規模6.3地震，目前尚未傳出災損。

法新社報導，美國地質調查所表示，這起地震發生當地下午4時過後不久，震央位於索羅門首都荷尼阿拉（Honiara）東南方約140公里處，震源深度約17.7公里。

路透社消息指出，這起地震目前沒有傳出災損或人員傷亡。

(中央社)